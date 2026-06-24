پخش زنده
امروز: -
مسابقات دوچرخهسواری کوهستان قهرمانی آسیا در رشته دانهیل، با حضور یک نماینده از کشورمان در تاشکند ازبکستان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای دوچرخهسواری کوهستان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در رشته دانهیل، امروز چهارشنبه ۳ تیر با حضور حسین زنجانیان، رکابزن کشورمان در دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار شد.
زنجانیان در مرحله مقدماتی مقام چهارم را کسب کرد و در فینال، با اختلاف پنج ثانیه نسبت به بونسانه، رکابزن مطرح تایلندی و دارنده مدال طلا، در جایگاه پنجم قرار گرفت.
مرحله نهایی مسابقات این رشته با حضور ۱۴ رکابزن از ۸ کشور برگزار شد و نمایندگان کشورهای تایوان (چین تایپه) و ژاپن نیز مدالهای نقره و برنز را بر گردن آویختند.
در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا، اعضای تیم ملی کراس کانتری آقایان و بانوان ایران پا به رکاب خواهند شد و تا شنبه ۶ تیر، مسابقات آنها ادامه خواهد داشت.
مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا دوم تا ششم تیر در تاشکند برگزار میشود.