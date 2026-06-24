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عاشقان اهلبیت (ع) در مازندران با حضور پرشور در مراسم سینهزنی و عزاداری، در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند و جلوهای از همدلی و عشق، ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عاشقان اهلبیت (ع) در مازندران با حضور پرشور در مراسم سینهزنی و عزاداری، در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند و جلوهای از همدلی و عشق، ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند.
سوگ حسینی و حماسه ملی در شبهای اقتدار با نوای سینهزنی، عطر چای و اطعام غذای گرم در در مساجد، همه و همه، قطرهای از عشق و ارادت به ساحت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفای ایشان است.
مردم سوگوارمازندران در شبهای اقتدار، و شب تاسوعا، شب متبرک به حضرت قمر بنیهاشم (ع)، با نوای سوزناک «عشق، شه باکرم عشق»، بر پیوند خود با ساقی کربلا و ایستادگی در مسیر حق تأکید ورزیدند.