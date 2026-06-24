تاسوعای حسینی، یادآور رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های حضرت ابوالفضل العباس (ع) است؛ شخصیتی که با وفاداری به امام خویش و ایثار بی‌نظیر، الگویی ماندگار از بصیرت و ولایت‌مداری برای همه آزادگان جهان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با فرارسیدن تاسوعای حسینی، مردم با حضور در آیین‌های عزاداری و سوگواری، یاد و نام حضرت ابوالفضل العباس (ع) را گرامی داشتند؛ شخصیتی که به عنوان نماد بصیرت، ولایت‌مداری، ایثار و وفاداری در تاریخ اسلام شناخته می‌شود.

در این روز، صدای نوحه و عزاداری و پرچم‌های برافراشته عزا در شهر‌ها و روستاها، روایتگر حماسه مردی است که در راه دفاع از امام زمان خویش تا پای جان ایستاد و الگویی ماندگار برای آزادگان جهان شد.

امسال نیز در کنار یادآوری رشادت‌های علمدار کربلا، یاد و خاطره مدافعان امنیت و فرماندهان شهیدی که با الهام از فرهنگ عاشورا برای عزت، استقلال و امنیت کشور جان خود را فدا کردند، گرامی داشته می‌شود.