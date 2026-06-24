شماری از جایگاه داران و کامیون دارانی که توزیع سوخت را در جنگ بر عهده داشتند، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور جمعی از مسئولان استان تعدادی از جایگاه داران سوخت و کامیون دارانی که در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان که کار توزیع سوخت را بر عهده داشتند، قدردانی شد.

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مراسم بزرگداشت شهدای والامقام دوران هشت سال دفاع مقدس در روستای شهراب برگزار شد.

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بر اساس اعلام دامپزشکی استان ۳۴ گروه ثابت و سیار بر ذبح بهداشتی و شرعی قربانی‌های عزاداری‌های ماه محرم نظارت دارند.

این افراد شامل دامپزشک، بازرس بهداشتی گوشت و ناظر در طرح تشدید نظارت دامپزشکی فعال هستند.

شهروندان برای جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، گوشت را ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری کرده و از کشتار دام‌هایی که دارای نشانه‌های ظاهری غیرطبیعی هستند، خودداری کنند.

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