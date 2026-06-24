همزمان با فرارسیدن تاسوعای حسینی، جلوه‌های از همدلی، وحدت و ارادت مردم شیعه و سنی مهاباد به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مناطق مختلف این شهرستان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم شیعه و سنی شهرستان مهاباد در ایام محرم با حفظ سنت‌های دیرینه و در فضایی سرشار از احترام و همدلی، در آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان شرکت می‌کنند.

روستای قوپی باباعلی یکی از نماد‌های این وحدت و یکدلی است؛ روستایی که سال‌هاست مردمان آن فارغ از تفاوت‌های مذهبی، عشق و ارادت خود را به امام حسین (ع) و یاران باوفایش نشان می‌دهند.

در این روز‌ها هر یک از اهالی روستا به شیوه‌ای تلاش می‌کنند دین خود را به نهضت عاشورا ادا کنند. از پذیرایی از عزاداران و برپایی سفره‌های نذری گرفته تا همراهی با دسته‌های عزاداری که در تاسوعای حسینی میهمان خانه خانواده‌هایی می‌شوند که به تازگی عزیزی را از دست داده‌اند.