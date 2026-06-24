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وزیر امور خارجه روسیه، گفت: چندقطبی شدن جهان سرنوشتی منجر به هرج و مرج یا درگیری نیست، بلکه راهی برای ایجاد توازن منافع بر پایه حقوق بینالملل است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، گفت: درباره حلوفصل مسئله اوکراین، هیچ گونه راهحل موقت، جزئی یا مشروط را نخواهیم پذیرفت. رهبران غربی که همچنان به ارسال سلاح برای کییف ادامه میدهند، باید موضع روسیه را درباره هرگونه توافق یا راهحل سیاسی در نظر بگیرند. چندقطبی شدن جهان سرنوشتی منجر به هرج و مرج یا درگیری نیست، بلکه راهی برای ایجاد توازن منافع بر پایه حقوق بینالملل است. هماهنگی میان مسکو و پکن یکی از عوامل مهم حفظ ثبات بینالمللی به شمار میرود.