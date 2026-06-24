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تیم ملی هندبال ساحلی ایران با صعود به مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، به مصاف تیمهای دانمارک، مجارستان و تونس میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان پس از پایان دور مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، به عنوان یکی از تیمهای صعودکننده گروه A، جواز حضور در مرحله اصلی این رقابتها را کسب کرد.
ملیپوشان هندبال ساحلی ایران در مرحله جدید در یک گروه ششتیمی قرار گرفتهاند و باید به مصاف سه تیم برتر گروه B یعنی دانمارک، مجارستان و تونس بروند. تیمهای اسپانیا و پرتغال نیز که در دور اول با ایران همگروه بودند در این گروه حضور دارند، اما طبق شیوهنامه برگزاری مسابقات، تیمهایی که در دور مقدماتی با یکدیگر همگروه بودهاند، در مرحله دوم تقابلی با هم نخواهند داشت.
بر این اساس، برنامه دیدارهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در گروه B دور دوم مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی به شرح زیر است:
پنجشنبه - ۴ تیر ۱۴۰۵
ایران - دانمارک / ساعت ۱۱:۳۰
ایران - مجارستان/ ساعت ۲۰:۳۰
جمعه - ۵ تیر ۱۴۰۵
ایران - تونس / ساعت ۱۱:۳۰