مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با حضور پرشور اهل سنت و اهل تشییع در روستای پیرهرات بخش اسالم تالش برگزار و هزار وعده غذای گرم میان عزاداران توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با تاسوعای حسینی، مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور گسترده اهالی اهل سنت و اهل تشییع در روستای پیرهرات بخش اسالم شهرستان تالش برگزار شد.

در این آیین معنوی، عزاداران با برپایی مراسم سوگواری، نوحه‌خوانی و ذکر مصائب حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش، ارادت خود را به فرهنگ عاشورا و ارزش‌های والای نهضت حسینی ابراز کردند.

این مراسم در فضایی آکنده از همدلی، وحدت و احترام متقابل میان پیروان مذاهب اسلامی برگزار و جلوه‌هایی از انسجام و همبستگی اجتماعی در منطقه به نمایش گذاشته شد.

در پایان مراسم، هزار وعده غذای گرم به نیت حضرت ابوالفضل العباس (ع) میان عزاداران و شرکت‌کنندگان توزیع شد.