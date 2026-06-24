به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیر سرتیپ علیرضا الهامی در این دیدار ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با منفورترین جنایتکاران عالم روبه‌رو است؛ دشمنانی که هیچ‌گونه پایبندی به اصول انسانی، اخلاقی و حقوق بین‌الملل ندارند.

وی با اشاره به ایثار و جانفشانی شهدای پدافند هوایی ارتش افزود: شهدای این نیرو انسان‌هایی مؤمن، شایسته و برگزیده بودند که با ایستادگی و فداکاری خود، حماسه‌های ماندگاری را در دفاع از آسمان ایران اسلامی رقم زدند. فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) کشور تصریح کرد: جوانان غیور ایران اسلامی در نیروی پدافند هوایی، با علم به اینکه ممکن است هر لحظه در معرض حملات دشمن قرار گیرند، مردانه در میدان ماندند و جان خود را فدا کردند تا ایران عزیز، مقتدر، پایدار و استوار بماند.

امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر جایگاه رفیع خانواده‌های معظم شهدا خاطرنشان کرد: شهدای والامقام در دامان خانواده‌هایی تربیت شدند که امروز برای همه ما الگو و اسوه هستند و وظیفه داریم قدردان صبر، استقامت و ایثار این عزیزان باشیم. وی در پایان با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا افتخاری بزرگ برای فرماندهان و آحاد کارکنان نیرو‌های مسلح است.