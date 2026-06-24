کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: بر اساس پیش بینی رگبار پراکنده و محلی باران و رعدوبرق، هشدار هواشناسی رنگ زرد برای استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حسین سلطانی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان در ساعات بعدازظهر به تدریج، افزایش ابر و وزش باد را در اغلب مناطق استان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: سرعت وزش باد می‌تواند در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات به آستانه نسبتا شدید برسد.

سلطانی با بیان اینکه میزان بارش‌ها قابل توجه نخواهد بود، گفت: این شرایط جوی کماکان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: هشدار هواشناسی سطح زرد تا اواخر جمعه اعتبار دارد و در روز‌های آینده شاهد تغییرات اندکی در الگوی دمایی خواهیم بود.

سلطانی افزود: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با ۱۱ درجه کمترین و ایستگاه حلب با ۳۹ درجه بیشترین دمای ثبت شده در استان بوده است.