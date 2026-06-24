بزرگ‌ترین راهپیمایی محرم در کشمیر در شهر سرینگر برگزار شد؛ آیینی مذهبی، تاریخی و باشکوه که ده‌ها هزار نفر از عزاداران حسینی در آن حضور یافتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر، عزاداران با حمل پرچم‌ها و بیرق‌های سیاه، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، یاد و خاطره قیام حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان را گرامی داشتند و بار دیگر پیام عاشورا را زنده نگه داشتند.

این راهپیمایی که در سال‌های اخیر مجدداً از سر گرفته شده است، هر سال با استقبال بیشتری روبه‌رو می‌شود و به یکی از مهم‌ترین و پرشورترین مراسم مذهبی در کشمیر تبدیل شده است.

در طول مسیر، ده‌ها موکب و ایستگاه خدمت‌رسانی برپا شده بود. حتی کودکان خردسال نیز در این فعالیت‌های داوطلبانه مشارکت داشتند و با توزیع آب و شربت میان عزاداران، در این خدمت‌رسانی معنوی سهیم بودند.

شرکت‌کنندگان ضمن تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا، همبستگی خود را با ملت ایران و همه ستمدیدگان جهان اعلام کردند و بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم، بی‌عدالتی و اشغالگری تأکید کردند.