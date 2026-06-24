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سومین شب عزاداری در زینبیه تهران به یاد بانی روضه‌های حسینی

سومین شب عزاداری در زینبیه تهران و در نزدیکترین محل به حسینیه امام خمینی و بیت رهبری به یاد بانی روضه‌های حسینی اقامه شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳- ۱۸:۲۸
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برچسب ها: عزاداری حسینی ، محرم حسینی ، ماه محرم ، تاسوعا و عاشورا
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