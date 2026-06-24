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شرکت هواپیمایی کیش از پنجم تیر پروازهای خود را در شش مسیر پروازی به کیش و بالعکس آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شرکت هواپیمایی کیش همزمان با آغاز مجدد فعالیت فرودگاه بینالمللی کیش و با صدور مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری و حمایتهای سازمان منطقه آزاد کیش، به عنوان شرکت هواپیمایی منطقه آزاد کیش، پروازهای خود را از مبدا و به مقصد کیش آغاز میکند.
اولین پرواز شرکت هواپیمایی کیش با شماره ۷۰۵۵ در مسیر تهران به کیش، ۵ تیر انجام خواهد شد.
مسیرهای برنامهریزیشده به مقصد کیش نیز اعلام شد:
پروازهای تهران به کیش و تهران، مشهد به کیش و مشهد، شیراز به کیش و شیراز و اصفهان به کیش و اصفهان از ۵ تیر برقرار می شوند.
پروازهای کرمان به کیش و کرمان نیز از ۸ تیر و پروازهای رشت به کیش و رشت نیز از ۹ تیر برقرار می شوند.
شرکت هواپیمایی کیش برنامهریزی برای توسعه بیشتر شبکه پروازی و برقراری سایر مسیرها را نیز در دستور کار قرار دارد و اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاههای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
ساکنان کیش میتوانند با استفاده از کارت کیشوندی، بلیت پروازها را از مبدأ یا به مقصد کیش را با ۲۰ درصد تخفیف از دفاتر فروش مستقیم شرکت هواپیمایی کیش تهیه کنند.