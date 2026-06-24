به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قاسم حدادی‌فر در پایان مرحله نخست اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان برای مسابقات انتخابی زیر ۲۰ سال آسیا، اظهار داشت: پس از برگزاری اردو‌های انتخابی با حضور ۶۰ بازیکن لیستِ حسین عبدی که با بررسی کامل نفرات این رده سنی فوتبال ایران، آنها را در فهرست خود قرار داده بود، به نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی خود رسیدیم. با مجموع ۳۱ بازیکن و ۴ دروازه‌بان کار خود را شروع کردیم و برای مسابقات انتخابی به میزبانی ویتنام آماده می‌شویم.

وی افزود: حدود ۲ ماه تا این مسابقات زمان باقی مانده و کار فوق‌العاده سختی داریم. با تیم‌های قدرتمندی همگروه هستیم. کره شمالی در این رده در سطح جهانی رقابت می‌کند. ویتنام خیلی پیشرفت کرده و فلسطین هم با حضور بازیکنان ۲ رگه تیم خیلی خوبی دارد.

سرمربی تیم جوانان گفت: مهم‌ترین فاکتور برای ما بحث زمان است. باید اردو‌های خوبی داشته باشیم تا بازیکنان در مقابل تیم‌های ملی سایر کشورها، تجربه بین‌المللی به دست آورند و بتوانیم شرایط بازی‌های رسمی را برای آنها شبیه‌سازی کنیم. فدراسیون تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد. هرچند اکنون در مقطع زمانی برگزاری جام جهانی هستیم، اما با این وجود مسئولان فدراسیون که در ارتباط با تیم جوانان هستند به خوبی کار می‌کنند. امیدواریم اردو‌های ما طبق برنامه‌ریزی کادرفنی برگزار شود تا با آمادگی کامل راهی مسابقات شویم.

حدادی‌فر افزود: این بچه‌ها آینده فوتبال کشور هستند و باید بسیار خوب سازماندهی و تربیت شوند تا در نهایت بتوانیم نسل خوبی پرورش بدهیم. بحث نتیجه به کنار، بازیکنان ما باید فوتبال روز را بازی کنند و تفکرات حرفه‌ای را یاد بگیرند تا از لحاظ روانی آماده مسابقات بزرگ شوند. امیدوارم این اتفاق بیفتد. ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم و امیدوارم همه به ما کمک کنند تا در نهایت پرچم کشورمان بالا برود.

وی درباره کیفیت و عملکرد بازیکنان پس از پایان مرحله اول اردو‌های آماده‌سازی، گفت: همه این بچه‌ها با استعداد هستند، اما موضوع نگران‌کننده این است آنها حدود ۴ ماه از شرایط تمرین حرفه‌ای و خوب و همچنین بازی دور بوده‌اند. در بحث آمادگی بدنی بازیکنان معضل بزرگی داریم که خیلی ما را اذیت می‌کند. امیدوارم همه به یکدیگر کمک کنیم، زیرا این بازیکنان باید خیلی حرفه‌ای زندگی و تمرین کرده و به خوبی تغذیه شوند تا در نهایت خروجی خوبی داشته باشیم.

سرمربی تیم جوانان درباره لزوم همکاری باشگاه‌ها با این تیم در فاصله ۲ ماهه تا مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا، افزود: بحثی که در این چند روز خیلی ذهن مرا درگیر کرده همزمانی اردو‌های ما با دوران آماده سازی باشگاه‌ها برای فصل آینده است. برخی باشگاه‌ها بازیکنان خود را می‌خواهند، اما باید با یک همکاری خوب، آنها را کامل تا زمان شروع مسابقات در اختیار داشته باشیم. اگر اجازه این کار را ندهند، باید فکر دیگری بکنیم.

حدادی‌فر ادامه داد: امیدوارم باشگاه‌هایی که در تیم جوانان بازیکن دارند، قضیه را ملی ببینند. در شرایط فعلی خیلی به کمک آنها نیاز داریم و امیدوارم این اتفاق بیفتد تا در همه اردو‌ها تمامی نفرات را در کنار خود داشته باشیم.

وی افزود: باشگاه‌ها مطمئن باشند شرایط تمرینی و نظارت کامل بازیکنان را به دقت بررسی خواهیم کرد و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم پس از مسابقات انتخابی، در بهترین شرایط بدنی و با سلامتی کامل به باشگاه‌ها بازگردند. جزیی‌ترین و کوچک‌ترین مسائل را از لحاظ برنامه تمرینی، روانی و تغذیه زیرنظر داریم. امیدوارم با یک همکاری خوب، تیم جوانان را ملی ببینند تا بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران درباره عملکرد این تیم تا پایان دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: این تیم در خاص‌ترین حالت ممکن و با شرایطی بسیار سخت راهی جام جهانی شد. با این وجود کیفیت فوتبال و نفرات ما به حدی بالا رفته که این تیم می‌تواند از فوتبال ما به خوبی صیانت کند، با آنالیز دقیق برخی نقاط ضعف دیدار با نیوزیلند، مقابل بلژیک نمایش شایسته‌ای ارائه کرده و نتیجه خویی در این بازی کسب کردیم. قطعا آقای قلعه‌نویی و همکارانشان به تمام مسائل فنی تیم مشرف هستند و باید رسانه‌ها هم در این مقطع حساس به افزایش تمرکز تیم ملی کمک کنند.

حدادی‌فر افزود: باید همه کمک کنند تا آرامش تیم حفظ شود، زیرا جدا از نتیجه خوب مقابل بلژیک، اتفاقی بزرگ‌تر یعنی صعود از مرحله گروهی در راه است. هرچند مصر را پیش از این در بازی‌های دوستانه برده‌ایم، اما در حال حاضر شکل و استراتژی فوتبال این تیم بسیار متفاوت‌تر از بلژیک است.