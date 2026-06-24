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مرتضی مطهری مشهور به «استاد شهید»، از برجستهترین اندیشمندان معاصر شیعه بود که نقش مهمی در تبیین اندیشه اسلامی، فلسفه اسلامی و معارف اهلبیت (ع) داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ استاد شهید مرتضی مطهری در ۱۳ بهمن ۱۲۹۸ در فریمان خراسان متولد شد و پس از تحصیل در حوزه علمیه مشهد و قم، از شاگردان برجسته روحالله خمینی و محمدحسین طباطبایی شد.
مطهری سالها در دانشگاه تهران به تدریس فلسفه و الهیات پرداخت و با نگارش دهها کتاب و سخنرانی، به مقابله با جریانهای فکری مارکسیستی و التقاطی پرداخت.
او پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضو شورای انقلاب شد و سرانجام در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان ترور و به شهادت رسید.
مهمترین کتابهای عاشورایی و مرتبط با امام حسین (ع)
۱. حماسه حسینی
مشهورترین اثر عاشورایی استاد مطهری است که مجموعه سخنرانیها و یادداشتهای او درباره نهضت عاشورا را دربر میگیرد. این کتاب به تحلیل اهداف قیام امام حسین (ع)، تحریفات عاشورا، فلسفه عزاداری و پیامهای اجتماعی و سیاسی کربلا میپردازد.
محورهای مهم کتاب، تحریفات لفظی و معنوی عاشورا، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، نقش حماسه در نهضت حسینی، نقد خرافهگرایی در عزاداریها، پیام آزادی و عدالت در قیام امام حسین (ع) است.
۲. آزادی معنوی
اگرچه این کتاب صرفاً عاشورایی نیست، اما بخشی از سخنرانیهای آن درباره روح حماسه حسینی و آزادی انسان در مکتب امام حسین (ع) است.
۳. سیری در سیره ائمه اطهار
در این اثر، استاد مطهری درباره سیره سیاسی و اجتماعی ائمه (ع) از جمله قیام امام حسین (ع) تحلیلهایی ارائه میکند.
۴. انسان کامل
در بخشهایی از این کتاب، شخصیت و الگوی انسان کامل در مکتب اهلبیت (ع) با اشاره به امام حسین (ع) تبیین شده است.
۵. سیری در نهج البلاغه
این کتاب نیز به صورت غیرمستقیم زمینههای فکری و معرفتی نهضت عاشورا را از منظر عدالتخواهی و مبارزه با انحراف توضیح میدهد.
ویژگی آثار عاشورایی مطهری نگاه تحلیلی و عقلانی به عاشورا، مقابله با تحریفات و خرافات، تأکید بر پیام اجتماعی و تمدنی قیام، پیوند عاشورا با مسئولیتپذیری و اصلاح جامع و استفاده از منابع معتبر تاریخی و روایی میتوان اشاره کرد.
استاد مطهری معتقد بود عاشورا فقط یک حادثه تاریخی نیست، بلکه «یک مکتب تربیتی و اجتماعی» برای همه زمان هاست.