نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس: با توجه به حوادث سال گذشته و مواضع و اقدامات راسخ، آینده کشور را امیدوارکننده می‌بینیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان در مجمع هم اندیشی توسعه بافق افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر جنایت‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی و حمایت از مظلومان، به سنت الهی که پیروزی حق بر باطل است، باور قلبی دارد و خداوند نیز قطعا از مملکتی که حامی مظلومان است حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه هم‌زمان به توسعه زیرساخت‌ها و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیشرفت یک شهرستان تنها با طرح‌های عمرانی محقق نمی‌شود؛ توجه به ابعاد فرهنگی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی برای حفظ انسجام جامعه، یک ضرورت حیاتی است.

نماینده بافق در مجلس بر لزوم وصول سهم ۲ درصدی معادن تأکید کرد و ادامه داد: سهم ۲ درصدی معادن «چک سفید امضایی» است که باید با جدیت برای آبادانی منطقه وصول شود. حق شهر باید در اولویت پرداخت‌های معادن باشد.

وی نسبت به وضعیت آب در این شهرستان هشدار داد و تصریح کرد: نباید اجازه داد برداشت بی‌رویه منابع آبی توسط شرکت‌های سودجو، کشاورزی بافق را نابود کند.

صباغیان درباره عدالت در حوزه‌های انتخابیه گفت: پیگیری برای اصلاح حوزه‌های انتخاباتی و رفع بی‌عدالتی در توزیع نماینده نسبت به جمعیت در وزارت کشور ادامه دارد.

وی خواستار توسعه زیرساخت‌ها در بافق شد و اظهار داشت: با وجود رشد جمعیت، سرانه‌های ورزشی بافق با کمبود شدید مواجه است.