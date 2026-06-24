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وزیر نفت در دیدار با وزیر نیرو، مسکن و امور شهری هند درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن پاکنژاد که برای حضور در یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس امروز (چهارشنبه، سوم تیر) تهران را به مقصد هند ترک کرد، در نخستین روز از سفرش با شری مانوهر لال، وزیر نیرو، مسکن و امور شهری هند دیدار و گفتوگو کرد.
وی در بدو ورود به فرودگاه گفته بود: برای توسعه روابط با هند در همه زمینهها بویژه بخش انرژی آماده هستیم.
یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو گروه بریکس ۲۵ و ۲۶ ژوئن (چهارم و پنجم تیر) در شهر گوروگرام هند برگزار میشود.
گروه بریکس، ۱۱ بازار نوظهور و کشورهای در حال توسعه بزرگ جهان شامل برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، امارات عربی متحده را گردهم آورده است.