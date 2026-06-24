پخش زنده
امروز: -
مهدی قلی وند درباره حضرت ابالفضل العباس علمدار کربلا شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی قلی وند درباره حضرت ابالفضل العباس علمدار کربلا شعری سروده است.
قیامت را قیامت میکند دست علمدارش
شفاعت را کفایت میکند دست علمدارش
برای مرهم زخم دل "زهرا" همین کافیست
که از شیعه شفاعت میکند دست علمدارش
از آنجایی که او "باب الحوائج" هست بی منت
غزل را استجابت میکند دست علمدارش
گواهی می دهم اینجا، قلم را روی اوراقم
نه من بی شک هدایت میکند دست علمدارش
نه عاشورا ! به حکم "کل ارض کربلا" ... آری
جهانی را سقایت میکند دست علمدارش
چه درگاهی !! که جا داده مرامش ارمنی ها را
گدا هرکس ! عنایت می کند دست علمدارش
"اباالغوث" است از القابش که یعنی دادرس باشد
یقینا استعانت می کند دست علمدارش
اگر دنبال عرفانی ، اگر "قاضی" دورانی
بیا اینجا اشارت می کند دست علمدارش
یقینا با شهیدان با مقام "جعفر طیّار"
به تنهایی رقابت می کند دست علمدارش
بخوان روضه بخوان "ام البنین" ، مروان ببارد باز
قساوت را لطافت می کند دست علمدارش
بگو از آن عمود آهنین از ضربت نامرد
بگو مادر ؛ شکایت می کند دست علمدارش
دلم خورشید می خواهد بخوان از ماه ای مداح
که می دانم وساطت می کند دست علمدارش
کمی از این -غزل روضه- برای محشرم کافیست
کمم را بی نهایت می کند دست علمدارش