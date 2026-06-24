\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0644\u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627 \u0631\u0633\u0645 \u0627\u062f\u0628\u060c \u062f\u0644\u0627\u0648\u0631\u064a\u060c \u0648\u0644\u0627\u064a\u062a \u067e\u0630\u064a\u0631\u064a \u0648 \u0631\u0634\u0627\u062f\u062a \u0631\u0627 \u0622\u0645\u0648\u062e\u062a\u0646\u062f.\n