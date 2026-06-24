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مدیرعامل فعلی توزیع برق استان تهران گفت: ۸۰ درصد از مشترکین استان تهران الگوی مصرف را رعایت میکنند، اما ۲۰ درصد رعایت نمیکنند. از این ۲۰ درصد، ۵۰ درصد مصرف برق خانگی را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمود محمودی، مدیرعامل فعلی توزیع برق استان تهران گفت: ۸۰ درصد از مشترکین استان تهران الگوی مصرف را رعایت میکنند، اما ۲۰ درصد رعایت نمیکنند. از این ۲۰ درصد، ۵۰ درصد مصرف برق خانگی را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: ۱۵ درصد از این افراد، ۲۵ درصد از کل مصرف برق را دارند، در حالی که ۵ درصد باقیمانده، ۲۵ درصد باقی را مصرف میکنند.
محمودی بیان کرد: از زمان پیدایش رمز ارزها، در تهران بیش از ۶۰۰ مزرعه شناسایی شده که دارای ۱۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز هستند. هر دستگاه تقریباً ۳.۵ کیلووات برق مصرف میکند که معادل مصرف ۱۲ خانوار است.
مدیرعامل فعلی توزیع برق استان تهران گفت: برنامهای برای همکاری با صنعتگران به منظور مدیریت بار و حفظ پایداری شبکه برق در نظر گرفته شده است. از صنعتگران درخواست میشود که در یک روز از هفته، میزان تولید خود را کاهش دهند بدون اینکه چرخه تولید کاملاً متوقف شود.
وی افزود: برای مشترکین بالای ۲ مگاوات، کاهش مصرف ۴۰ درصد و برای مشترکین ۳۰ تا ۲ مگاوات یک روز همکاری قابل جابجایی (پنجشنبه یا جمعه) پیشنهاد شده است.