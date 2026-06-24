مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری قم گفت: با هدف صرفه جویی در مصرف برق، روشنایی بوستان‌ها به میزان حداقل ۶۰ درصد کاهش یافته است، با این حال دقت شده که در بوستان‌ها نقاط کور ایجاد نشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری قم گفت: سازمان سیما منظر به منظور همکاری با شرکت توزیع نیروی برق استان در زمینه مدیریت بار مصرف، همانند روال سال‌های گذشته، از تاریخ ۲۰ خردادماه اقدام به کاهش روشنایی بوستان‌ها به میزان حداقل ۶۰ درصد نسبت به روشنایی معمول کرده است؛ با این حال دقت شده که در بوستان‌ها نقاط کور ایجاد نشود.

پیام جوادیان افزود: در همین راستا، ساعت فعالیت آبنما‌های بوستان‌ها نیز کاهش یافته و این آبنما‌ها فقط در ساعات پایانی شب فعال خواهند بود.

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری قم همچنین تصریح کرد: پروژه ممیزی انرژی بوستان‌ها از سال‌های قبل، با پیگیری این سازمان، در تمام بوستان‌ها اجرا شده است. با همکاری مناطق هشتگانه شهرداری قم، لامپ‌ها و پروژکتور‌های پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف و ال‌ای‌دی جایگزین شده‌اند تا بیشترین بهره‌وری نوری را با کمترین میزان مصرف برق در بوستان‌ها داشته باشیم.