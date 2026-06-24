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علی یزدانی در رقابتهای تور جهانی تنیس به میزبانی تونس، مقابل نماینده فرانسه نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای تور جهانی تنیس؛ علی یزدانی به مصاف چارلز برتیمون از فرانسه رفت که این بازی با نتیجه ۶ بر ۳ و ۷ بر ۶ به سود برتیمون پایان یافت. با این نتیجه علی یزدانی و سامیار الیاسی در بخش دونفره این رقابتها به کار خود ادامه میدهند و باید به مصاف تیمی از فرانسه بروند.
نمایندگان کشورمان خود را برای حضور در رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه آماده میکنند، رقابتهایی که از ۲۲ تیر به میزبانی کوالالامپور مالزی آغاز خواهد شد.
در این مسابقات تیمهای تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند و در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلیآف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.