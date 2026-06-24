به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با مشخص شدن نتایج رقابت‌های ورزشی ترامپولین بانوان ایران، انتخابی بازی‌های ناگویا به میزبانی البرز، «فاطمه توسلی» از استان یزد و «یلدا حسن شوکتی» از استان قزوین به عنوان ترکیب تیم ملی انتخاب شدند.

در مرحله پایانی این رقابت‌ها که روز گذشته در خانه ژیمناستیک ملاصدرای استان البرز انجام شد، «بهاره مصلایی» از جزیره کیش به عنوان ژیمناست ذخیره در ترکیب تیم ملی بانوان ایران قرار گرفت.

اردوی تیم ملی ترامپولین بانوان با حضور سه ورزشکار از ۲۲ خردادماه در خانه ژیمناستیک ملاصدرای البرز آغاز شد و تا ۳۱ خرداد ادامه داشت که در روز‌های یکم و دوم تیرماه مسابقات انتخابی با حضور هفت ورزشکار انجام شد.