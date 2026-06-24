پخش زنده
امروز: -
سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی عصر امروز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتوگو، همتای عربستانی خود را از آخرین روند مذاکرات، پیشرفتهای حاصلشده در اجرای تفاهمات مورد توافق و رایزنیهای انجامشده در این چارچوب مطلع ساخت.
طرفین همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، بر اهمیت استمرار رایزنیها، حفظ کانالهای دیپلماتیک و تقویت همکاریهای مشترک بهمنظور حمایت از ثبات منطقهای، پیشبرد روند مذاکرات و دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید کردند.