دادگستری استان مرکزی در سال گذشته با پیشگیری از تعطیلی ۹۷ واحد تولیدی، ۱۵ هزار شغل را حفظ و در ایجاد ۳۷۹ فرصت شغلی جدید سهیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، از تشکیل ۱۴ جلسه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته خبر داد و گفت: در این جلسات ۴۶ مصوبه صادر شده است.

حجت الاسلام سعید جزایی افزود: با پیگیری و عملیاتی شدن این مصوبات از تعطیلی ۹۷ واحد تولیدی جلوگیری، ۱۵ هزار شغل حفظ و ۳۷۹ شغل جدید هم ایجاد شده است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۷۰ هزار پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شده که نسبت به سال قبل آن چهار درصد افزایش داشته و با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۳۸۰ هزار فقره پرونده مختومه شده که پرونده‌های مختومه نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.