همزمان با شب عاشورای حسینی، حدود ۱۲ هزار پرس غذای گرم میان عزاداران، هیاتهای مذهبی و خانوادههای نیازمند توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر کانون خدمت رضوی استان گفت: همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و در راستای ترویج فرهنگ اطعام حسینی، به همت هیئت جوانان حسینی، خادمیاران رضوی و مشارکت خیرین نیکاندیش، ۷۲ دیگ غذای نذری در مصلی امام خمینی(ره) یاسوج طبخ شده است.
ستار هدایتخواه با بیان اینکه هزینه تأمین هر دیگ غذا بهطور متوسط حدود ۱۲ میلیون تومان است افزود: برای پخت ۷۲ دیگ در مجموع حدود ۸۵۰ میلیون تومان هزینه شده که با همت و مشارکت خیران تأمین شده است رئیس کانونهای خدمت رضوی استان با اشاره به مشارکت گسترده مردم در این نذر حسینی ادامه داد: هر دیگ بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ پرس غذا را شامل میشود و مردم با مبالغی از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان نیز در این کار خیر سهیم شدهاند. وی اضافه کرد: نذرواره ۷۲ دیگ اطعام حسینی در ۷۲ شهر کشور برگزار میشود و دیگهای مورد استفاده نیز توسط خیری از اهالی امیرآباد دامغان وقف شده و در اختیار مجموعههای مردمی و هیات های مذهبی قرار گرفته است. رئیس کانونهای خدمت رضوی استان گفت: نذرواره ۷۲ دیگ اطعام حسینی در مناسبتهای مختلف مذهبی از جمله عید غدیر، میلاد امام رضا(ع) و ایام محرم برای اطعام و خدمترسانی به مردم مورد استفاده قرار میگیرد.