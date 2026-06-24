همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و در راستای ترویج فرهنگ اطعام حسینی، به همت هیئت جوانان حسینی، خادمیاران رضوی و مشارکت خیرین نیک‌اندیش، ۷۲ دیگ غذای نذری در مصلی امام خمینی(ره) یاسوج طبخ شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر کانون خدمت رضوی استان گفت:

ستار هدایت‌خواه با بیان اینکه هزینه تأمین هر دیگ غذا به‌طور متوسط حدود ۱۲ میلیون تومان است افزود: برای پخت ۷۲ دیگ در مجموع حدود ۸۵۰ میلیون تومان هزینه شده که با همت و مشارکت خیران تأمین شده است

رئیس کانون‌های خدمت رضوی استان با اشاره به مشارکت گسترده مردم در این نذر حسینی ادامه داد: هر دیگ بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ پرس غذا را شامل می‌شود و مردم با مبالغی از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان نیز در این کار خیر سهیم شده‌اند.

وی اضافه کرد: نذرواره ۷۲ دیگ اطعام حسینی در ۷۲ شهر کشور برگزار می‌شود و دیگ‌های مورد استفاده نیز توسط خیری از اهالی امیرآباد دامغان وقف شده و در اختیار مجموعه‌های مردمی و هیات های مذهبی قرار گرفته است.

رئیس کانون‌های خدمت رضوی استان گفت: نذرواره ۷۲ دیگ اطعام حسینی در مناسبت‌های مختلف مذهبی از جمله عید غدیر، میلاد امام رضا(ع) و ایام محرم برای اطعام و خدمت‌رسانی به مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.