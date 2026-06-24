به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی در دیدار با امام جمعه کیش، با اشاره به اقدامات سال گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، افزود: با توجه به وقوع جنگ تحمیلی دوم و سوم و حوادث و اتفاق های گوناگون پارسال، با تلاش اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، اقدامات بسیار شاخص و ویژه ای در حوزه مبارزه با موادمخدر در سطح منطقه آزاد کیش انجام شده است.

او با قدردانی از روحانیون و مبلغان مذهبی در همراهی و همدلی برای برگزاری جلسات آموزشی پیشگیرانه از اعتیاد در ایام ماه محرم، به عنوان یکی از کارکرد‌های مهم آموزه‌های دینی در پیشگیری از گسترش انواع انحراف‌ها دانست.

امام جمعه کیش نیز در دیدار با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش، رونق و توسعه کیش را در گرو کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله اعتیاد دانست.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز، امنیت و گردشگری را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و افزود: یکی از شاخصه‌های مهم امنیت و آرامش در هر منطقه، کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد است.

او با قدردانی از اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش در سال گذشته، بر اقدامات ایجابی و فرهنگ سازی و برنامه ریزی برای آموزش والدین و دانش آموزان تاکید کرد.