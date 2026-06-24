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مدیرکل دفتر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: همزمان با برگزاری آیینهای تاسوعا و عاشورای حسینی، افزایش دمای هوا شرکتهای آب و فاضلاب در سراسر کشور برنامههای نظارتی خود بر کیفیت آب شرب در مساجد، تکایا، حسینیهها و موکبها را تشدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد منتظری با اعلام این خبر ادامه داد: در این چارچوب، گروههای کارشناسی مراکز پایش و نظارت بر کیفیت آب با استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه سیار، کنترل شاخصهای بهداشتی آب از جمله کلرسنجی و کدورتسنجی را در منابع تأمین، تانکرهای سیار آبرسانی و شیرهای برداشت عمومی در شهرها و روستاهای زیر پوشش انجام میدهند.
به گفته او این اقدامات با هماهنگی مراکز بهداشت و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و با هدف پیشگیری از مخاطرات بهداشتی احتمالی در تجمعات مذهبی در حال انجام است.
در همین زمینه، تمامی ظرفیتهای فنی، آزمایشگاهی و نظارتی شرکتهای آب و فاضلاب برای اطمینان از سلامت آب مصرفی عزاداران بهکار گرفته شده است.
برنامه تشدید نظارت بر کیفیت آب در دهه اول محرم ۱۴۰۵، افزون بر پایشهای معمول، با آمادگی کامل و بسیج امکانات ادامه دارد تا آب مورد استفاده عزاداران در شرایط بهداشتی مطلوب تأمین شود.