مدیرکل دفتر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: هم‌زمان با برگزاری آیین‌های تاسوعا و عاشورای حسینی، افزایش دمای هوا شرکت‌های آب و فاضلاب در سراسر کشور برنامه‌های نظارتی خود بر کیفیت آب شرب در مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و موکب‌ها را تشدید کردند.

آماده‌باش کامل تیم‌های پایش آب در ایام تاسوعا و عاشورا

آماده‌باش کامل تیم‌های پایش آب در ایام تاسوعا و عاشورا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد منتظری با اعلام این خبر ادامه داد: در این چارچوب، گروه‌های کارشناسی مراکز پایش و نظارت بر کیفیت آب با استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه سیار، کنترل شاخص‌های بهداشتی آب از جمله کلرسنجی و کدورت‌سنجی را در منابع تأمین، تانکر‌های سیار آبرسانی و شیر‌های برداشت عمومی در شهر‌ها و روستا‌های زیر پوشش انجام می‌دهند.

به گفته او این اقدامات با هماهنگی مراکز بهداشت و همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و با هدف پیشگیری از مخاطرات بهداشتی احتمالی در تجمعات مذهبی در حال انجام است.

در همین زمینه، تمامی ظرفیت‌های فنی، آزمایشگاهی و نظارتی شرکت‌های آب و فاضلاب برای اطمینان از سلامت آب مصرفی عزاداران به‌کار گرفته شده است.

برنامه تشدید نظارت بر کیفیت آب در دهه اول محرم ۱۴۰۵، افزون بر پایش‌های معمول، با آمادگی کامل و بسیج امکانات ادامه دارد تا آب مورد استفاده عزاداران در شرایط بهداشتی مطلوب تأمین شود.