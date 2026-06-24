معاون حل اختلاف دادگستری استان ایلام گفت: نخستین شعبه صلح، ویژه عشایر کوچ‌رو با هدف رسیدگی به اختلافات مرتبط با مراتع، چراگاه‌ها و سایر مسائل جامعه عشایری راه‌اندازی شده است؛ تا زمینه حل و فصل اختلافات از طریق سازش فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عابدین کوهی اظهار کرد: راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات عشایر و تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی و قضایی برای جامعه عشایری؛ نقش مهمی در گسترش صلح و سازش دارد.

همچنین؛ همایش «صبر عشایر» با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش؛ با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، جمعی از معاونان دستگاه قضایی، مدیرکل امور عشایری و جمعی از بزرگان و معتمدان عشایر استان در منطقه مله پنجاب بخش سیوان برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در این همایش با اشاره به جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های دینی، گفت: فرهنگ صلح و سازش از مهم‌ترین راه‌کار‌های کاهش اختلاف‌ها و تحکیم همبستگی اجتماعی است و عشایر به دلیل برخورداری از پیوند‌های عمیق اجتماعی، احترام به بزرگان و روحیه همدلی؛ همواره در این زمینه پیشگام بوده‌اند.

علی‌محمدی با تشریح بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان، افزود: در سال گذشته بیش از ۱۸۸ هزار پرونده در مراجع قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته که بیش از ۹۲ درصد آرای صادره، مورد پذیرش مردم قرار گرفته است.

رئیس شورای حل اختلاف استان ایلام نیز با اشاره به فعالیت بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ صلح‌یار در استان، گفت: سال گذشته ۸ هزار و ۸۰۰ پرونده به صلح‌یاران ارجاع شد؛ که از این تعداد، بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

در پایان این مراسم؛ با هدف توسعه فرهنگ صلح و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت تأثیرگذار معتمدان عشایری، ابلاغ صلح‌یاری به تعدادی از بزرگان و فعالان عشایری استان اعطا شد.