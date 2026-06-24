پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، در سفر به شهرستان فیروزکوه و بازدید از طرحهای عمرانی این منطقه، از میزان تحقق بودجه سال گذشته این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، با اشاره به پتانسیلهای بالای فیروزکوه در بخشهای کشاورزی و گردشگری، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی تأکید کرد.
وی در این خصوص اظهار داشت: از مجموع ۱۳۲میلیارد تومان بودجه مصوب سال گذشته شهرستان فیروزکوه، حدود ۱۰۳ میلیارد تومان (معادل ۸۰ درصد) تحقق یافته و به پروژههای عمرانی اختصاص داده شده است.
سپهری با اشاره به نیازهای مبرم این شهرستان در بخشهایی نظیر طرح هادی، جادههای روستایی و خدمات بهداشتی، خاطرنشان کرد که تلاش خواهد شد در سال جاری، با توجه به شکافهای موجود نسبت به سایر شهرستانهای استان، منابع به گونهای توزیع شود که کمبودهای زیرساختی منطقه بهسرعت مرتفع گردد.