به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عاشقان اهل‌بیت (ع) در خیابان جمهوری شهر یاسوج در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ابوالفضل العباس و یاران باوفایش اشک ماتم ریختند و جلوه‌ای از هم‌دلی و عشق، ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند.

سوگ حسینی و حماسه ملی در شب‌های اقتدار با نوای سینه‌زنی، عطر چای و اطعام غذای گرم در مساجد، همه و همه، قطره‌ای از عشق و ارادت به ساحت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفای ایشان است.



نهم محرم مصادف با تاسوعای حسینی در روز شمار واقعه کربلا به نام حضرت ابوالفضل (ع) نام گذاری شده است. روزی به نام علمدار کربلا و نماد غیرت و شجاعت حضرت عباس بن علی (ع) است.

این روز به پاس غیرت، بصیرت و وفاداری حضرت ابوالفضل (ع) به نام سقای دشت کربلا نام‌گذاری شده است.

تاسوعا آخرین روزی بود که امام حسین (ع) و یارانش شبانگاه آن را درک کرده بودند و این روز به شب عاشورا پیوند خورد و به همین دلیل نزد مسلمانان و محبان اهل بیت (ع) از اهمیت زیادی برخوردار است.

ابوالفضل العباس (ع) علمدار بصیرت و شجاعت بود که در حمایت از امام و رهبرش هرگز غفلت نکرد و امان نامه‌های کفر و شرک و ظلم یزیدیان پاره و در راه مکتب سرخ حسینی جان خود را فدا کرد.

در این روز دشمن آب را به روی اهل بیت امام حسین (ع) و یاران او بست و این روز به دلیل این که بر اهل بیت سخت گذشت و شاید یکی از روز‌های بسیار سخت و مصیبت‌بار برای خاندان پیامبر بود، به عنوان تاسوعای حسینی مورد توجه شیعیان قرار گرفت.