نیروهای مسلح با آمادگی کامل در برابر هر تهدیدی ایستادهاند
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: آمادگی رزمی نیروها بهصورت شبانهروزی رصد و تقویت میشود و هرگونه تهدید احتمالی با پاسخ قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
امیر سرتیپ جهانشاهی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در ایام اخیر، اظهار داشت: مردم ایران اسلامی بار دیگر با وحدت، همدلی و حضور آگاهانه خود، پشتیبانی قاطع از نظام، نیروهای مسلح و آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به حوادث و تهدیدهای اخیر علیه کشور، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از تجربیات دفاع مقدس، توانمندیهای بومی و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، با آمادگی کامل در برابر هرگونه تهدید ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.
امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: دشمن تصور میکرد با فشارها و اقدامات خصمانه میتواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما همدلی مردم، اقتدار نیروهای مسلح و هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، تمامی محاسبات آنان را بر هم زد.
وی با تجلیل از رشادتها و فداکاریهای نیروهای مسلح، تأکید کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و تجهیز یگانها به سامانهها، ادوات، تسلیحات و مهمات پیشرفته به صورت مستمر در حال انجام است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین با اشاره به استقرار یگانهای عملیاتی در مناطق مختلف کشور گفت: آمادگی رزمی نیروها بهصورت شبانهروزی رصد و تقویت میشود و هرگونه تهدید احتمالی با پاسخ قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از مردم شهرستان رابر و مسئولان حاضر در مراسم، حضور پرشور مردم در صحنه را مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار کشور دانست و بر تداوم مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی تأکید کرد.