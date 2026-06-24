دولت هند با ارائه گزارشی جامع در دادگاه، تلگرام را به دلیل تسهیل در کلاهبرداری‌های سایبری، انتشار محتوای غیرقانونی و سوءاستفاده از کودکان متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، بر اساس گزارش ۳۵ صفحه‌ای وزارت کشور هند، تلگرام به‌طور گسترده برای انتشار محتوای غیرقانونی، از جمله سوءاستفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقام‌های هندی تأکید دارند که قابلیت‌های حریم خصوصی تلگرام و امکان ارتباط بدون نمایش شماره تلفن، شناسایی مجرمان را دشوار کرده و محیطی امن برای گروه‌های سازمان‌یافته فراهم آورده است.

این گزارش حاکی از آن است که از سال ۱۴۰۲ تاکنون، بیش از ۶۸۸ هزار شکایت علیه این سکو ثبت شده که منجر به خسارت ۷۵۰ میلیون دلاری برای شهروندان هندی گشته است.

اگرچه تلگرام مدعی است محتوای غیرقانونی کمتر از ۰.۱ درصد کل داده‌های این سکو را تشکیل می‌دهد، اما فشار‌ها بر این پیام‌رسان تنها محدود به هند نیست و کشور‌های بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و کره جنوبی نیز تحقیقات مشابهی را درباره نقض قوانین و انتشار محتوای غیراخلاقی در این برنامه آغاز کرده‌اند.