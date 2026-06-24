مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: صنعت برق کشور تمامی ظرفیت‌های فنی، عملیاتی و مدیریتی خود را برای تأمین برق پایدار به کار گرفته است، اما بخشی از تحقق این هدف نیازمند همراهی و مشارکت مشترکان در سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همزمان با هفته مدیریت مصرف برق با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف برق گفت: صنعت برق کشور تمامی ظرفیت‌های فنی، عملیاتی و مدیریتی خود را برای تأمین برق پایدار به کار گرفته است، اما بخشی از تحقق این هدف نیازمند همراهی و مشارکت مشترکان در سراسر کشور است.

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، توسعه و نگهداری شبکه انتقال و توزیع، مدیریت هوشمند بار و پایش مستمر شبکه برق کشور از جمله اقداماتی است که توسط متخصصان صنعت برق به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود تا برق مورد نیاز هموطنان بدون وقفه تأمین شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: با وجود انجام این اقدامات، در دوره‌های اوج مصرف، نقش مشترکان در مدیریت تقاضا بسیار تعیین‌کننده است و کاهش ۱۰ درصدی مصرف از سوی هر مشترک می‌تواند در مجموع تأثیر قابل توجهی بر پایداری شبکه سراسری برق کشور داشته باشد.

مذکوری با اشاره به هفته مدیریت مصرف برق ادامه داد: امروز مدیریت مصرف یک انتخاب نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی همه ما در قبال حفظ سرمایه‌های ملی و تأمین برق پایدار برای تمامی هموطنان است. صنعت برق وظایف خود را در حوزه تولید، انتقال، توزیع نیروی برق و راهبری آن با تمام توان دنبال می‌کند و حلقه تکمیل این زنجیره این تلاش ملی، رعایت الگوی مصرف مشترکان می‌باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به عبور مصرف برق از مرز ۷۰ هزار مگاوات در هفته جاری خاطرنشان کرد: عبور موفق از روز‌های گرم سال نتیجه همکاری دو سویه میان صنعت برق و مردم است؛ همکاری‌ای که می‌تواند ضمن حفظ پایداری شبکه برق کشور، زمینه ارائه خدمات مطمئن و مستمر به همه بخش‌های کشور را فراهم کند.

وی در پایان از مشترکان خواست با کاهش مصارف غیرضروری، تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولر‌های آبی و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، صنعت برق کشور را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند