فشار اتحادیه اروپا بر «متا»؛ اتهام طراحی اعتیادآور اینستاگرام برای کودکان
کمیسیون اروپا تحقیقات خود را درباره شرکت «متا» تشدید کرده و این شرکت را متهم کرده است که سکوهای خود، بهویژه اینستاگرام، را بهگونهای طراحی کرده که برای کودکان و نوجوانان حالت اعتیادآور ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از بلومبرگ؛ اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی یافتههای اولیه پروندهای است که در آن متا متهم به نقض قوانین فناوری و نادیده گرفتن خطرات مربوط به کودکان شده است.
این نهاد اروپایی پیش از این نیز در سال ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۵ هشدارهایی را درباره عدم جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال به این شبکههای اجتماعی صادر کرده بود.
گفته میشود اتحادیه اروپا ممکن است محدودیتهای سختگیرانهای مشابه قوانین بریتانیا را علیه متا اعمال کند.
این در حالی است که شرکت متا همزمان در ایالات متحده در حال رایزنی با قانونگذاران است تا قوانینی را تصویب کند که از این شرکت در برابر شکایتهای مربوط به امنیت و حریم خصوصی کودکان محافظت نماید.