فشار اتحادیه اروپا بر «متا»؛ اتهام طراحی اعتیادآور اینستاگرام برای کودکان

کمیسیون اروپا تحقیقات خود را درباره شرکت «متا» تشدید کرده و این شرکت را متهم کرده است که سکوهای خود، به‌ویژه اینستاگرام، را به‌گونه‌ای طراحی کرده که برای کودکان و نوجوانان حالت اعتیادآور ایجاد کند.