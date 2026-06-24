شرکت «علی‌بابا»، غول فناوری و تجارت الکترونیک چین، در واکنش به اتهامات دولت ایالات متحده مبنی بر ارتباط با ارتش چین، شکایتی حقوقی را علیه این کشور به دادگاه ارائه کرد تا نام خود را از فهرست سیاه پنتاگون حذف کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز؛ این اقدام حقوقی پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) نام علی‌بابا را در فهرست ۱۸۸ شرکتی قرار داد که به ادعای واشنگتن با ارتش چین در ارتباط هستند.

پنتاگون مدعی است که علی‌بابا در چارچوب سیاست «ادغام نظامی-غیرنظامی» با نهاد‌های دولتی و نظامی چین همکاری می‌کند.

در مقابل، شرکت علی‌بابا این اتهامات را به شدت رد کرده و در دادخواست خود تأکید نموده است که هیچ‌یک از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت ارتباطی با ارتش ندارند و خدمات آنها صرفاً در حوزه‌های لجستیک، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک است، نه کاربرد‌های نظامی.

اگرچه قرار گرفتن در این فهرست به معنای تحریم مستقیم نیست، اما طبق قوانین جدید، وزارت دفاع آمریکا دیگر نمی‌تواند با این شرکت‌ها قرارداد ببندد و از سال ۱۴۰۶، خرید خدمات آنها حتی از طریق واسطه‌ها نیز ممنوع خواهد شد. علی‌بابا اعلام کرده است که این تصمیم به اعتبار بین‌المللی و روابط تجاری این شرکت در بازار آمریکا آسیب جدی وارد کرده است.