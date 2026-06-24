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از لبهای خشکت کنار فرات، بنویسم یا از دستان قلم شدهات، کنار مشک؟! از هر کدام که بنویسم؛ وفاداری و مردانگی، ترجمه میشود؛ درست برای همین است که این همه دل، داغدار و عاشق توست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دیشب و امروز؛ از جای، جای استان، زبانها نام تو را با سوز دل فریاد زدند و به دستانت، دخیل بستند.
مردم ایلام، دیشب و امروز، با قطره، قطره جاری مشک تو؛ اشک ریختند و به یاد لبهای تشنهات بر لب فرات، عطش را با بند، بند وجودشان چشیدند.
به راستی که هر وقت به آب میرسیم با لب خشک؛ باید یا حضرت عباس بگوییم.
السلام علیک یا حضرت وفا، یا حضرت سقا؛ یا قمربنی هاشم!