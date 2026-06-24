به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر

نماینده محترم رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی

ارتحال پدر بزرگوارتان موجب تاسف و تاثر گردید. از خداوند منان برای آن فقید سعید که در ایام عزای سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و یاران باوفایش دار فانی را وداع گفته‌اند غفران الهی و بهره مندی از عنایت شهید این ماه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی