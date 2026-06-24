آیین نخل‌بندی و نخل‌گردانی در مناطق مختلف استان یزد بار دیگر جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخل که به عنوان یکی از شاخص‌ترین نماد‌های آیین‌های عاشورایی یزد شناخته می‌شود، سازه‌ای چوبی و بزرگ است که مردم آن را نماد تابوت و تشییع پیکر مطهر امام حسین (ع) می‌دانند. در روز‌های منتهی به عاشورا، خادمان و پیرغلامان حسینی با مشارکت مردم اقدام به آذین‌بندی نخل با پارچه‌های مشکی، آینه، شمشیر، علم و دیگر نماد‌های مذهبی می‌کنند.

قرار گرفتن قرآن کریم بر فراز نخل، یادآور پیوند نهضت عاشورا با آموزه‌های الهی و آینه‌های نصب شده بر پیکره آن نیز نمادی از روشنایی، حقیقت و پاکی راه سیدالشهدا (ع) عنوان می‌شود.

اوج این آیین کهن در ظهر عاشورا رقم می‌خورد؛ زمانی که عزاداران با حضور در حسینیه‌ها و میدان‌های تاریخی استان، نخل را بر دوش گرفته و در فضایی آکنده از حزن و اندوه به حرکت درمی‌آورند. آیینی که علاوه بر جنبه‌های مذهبی، بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم یزد به شمار می‌رود.

نخل‌گردانی که نسل به نسل در میان مردم این استان حفظ شده است، هر ساله با حضور گسترده عزاداران برگزار می‌شود و روایتگر پیوند عمیق مردم یزد با فرهنگ عاشورا و مکتب ایثار و شهادت است.