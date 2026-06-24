به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسمی با قدمتی بیش از چهار قرن که در آن عزاداران با روشن کردن شمع در ۴۱ مکان معنوی ، یاد اسارت خاندان اهل بیت (ع) را گرامی می دارند و با توسل به حضرت زینب (س) و سید الشهدا ، حاجات خویش را به درگاه الهی می برند.

همزمان با فرا رسیدن تاسوعای حسینی، آیین دیرینه ی «۴۱ منبر» در شهر اصفهان برگزار می شود. این آیین که ریشه آن به دوره صفویه بازمی گردد، هر ساله عصر روز تاسوعا، پس از اقامه نماز ظهر و عصر، با حضور گسترده ی مردم عزادار در مسیرهای تاریخی شهر برگزار می شود.

در این مراسم، کاروانی از مردان و زنان، پیر و جوان، با پای پیاده و شمع به دست، از مکانهایی چون حسینیه کاظمی ها، مسجد قدوس، مقبره علامه مجلسی، سقاخانه بزی، تکیه عمادزاده و در نهایت خانه زرگرباشی در خیابان طالقانی عبور می کنند.

شرکت کنندگان در هر یک از این ۴۱ منزلگاه، شمعی روشن میکنند تا یادآور منازلی باشد که کاروان اسرای کربلا در مسیر کوفه تا شام طی کرد .

منبردارانِ مسیر نیز با گشودن درِ خانه ها و مساجد خود، از عزاداران با شله زرد، حلیم، آش و چای پذیرایی میکنند و حضور این کاروان را مایه برکت می دانند.

علاوه بر جنبه های معنوی، این آیین فرصتی برای گردشگری مذهبی نیز محسوب می شود

این آیین کهن، امروز به عنوان یکی از میراثهای فرهنگی و معنوی اصفهان شناخته می شود.