صلح و سازش بیش از هزار و ۵۰۰ پرونده در خوزستان در پویش به عشق به امام حسین (ع) میبخشم
رئیس شورای حل اختلاف خوزستان از تحقق هزار و ۵۰۴ فقره مصالحه در پروندههای قضایی سراسر استان از آغاز ماه محرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان
، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در گفتگو با مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، اظهار کرد: امروز فرهنگ گذشت و صلحمحوری در سطح استان بیش از پیش تقویت شده و از حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی کاسته شده است.
وی با اشاره به اجرای موفق پویش ملی «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» در این استان، اظهار کرد: این پویش از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و با هدف ترویج فرهنگ صلح، سازش و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات، در خوزستان آغاز شده است.
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی بیان داشت: از آغاز این پویش، ۱۵۰۴ فقره مصالحه در سطح استان به ثبت رسیده است که این دستاورد، نشاندهنده استقبال گسترده مردم از رویکرد صلحمحور و کاهش مراجعه به محاکم قضایی است و میتواند به تحکیم روابط اجتماعی کمک کند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در این مسیر، همراهی طرفین پروندهها و نقشآفرینی ظرفیتهای مردمی و دینی در حل اختلافات بسیار اثرگذار بوده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه خوزستان همواره مهد صلح، همدلی و عشق به امام حسین (ع) است، از همه اقشار مردم، معتمدین، بزرگان و فعالان اجتماعی دعوت کرد تا در تداوم این پویش ملی مشارکت فعال داشته باشند و در تقویت فرهنگ گذشت و سازش، سهیم شوند.