پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:. دانشگاههای تحصیلات تکمیلیمحور، به دلیل ماهیت پژوهشبنیان خود، بسترهای آمادهتری برای تعریف پروژههای مشترک تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو و جذب دانشجویان بینالمللی مستعد را در اختیار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر احسان قبول در نشستی مشترک با دکتر یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر کمالی، مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی و رئیس واحد بینالملل دانشگاه، و دکتر بهارلو، معاون پژوهشی واحد بینالملل دانشگاه در جریان ظرفیتها، دستاوردها و برنامههای آتی این دانشگاه در عرصه تعاملات علمی بینالمللی قرار گرفت.
دکتر قبول با اشاره به جایگاه دانشگاه تربیت مدرس به دلیل تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی کشور، تمرکز ویژه این دانشگاه بر مقاطع تحصیلات تکمیلی را یک فرصت راهبردی و مزیت رقابتی برای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی دانست و گفت: دانشگاههای تحصیلات تکمیلیمحور، به دلیل ماهیت پژوهشبنیان خود، بسترهای آمادهتری برای تعریف پروژههای مشترک تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو و جذب دانشجویان بینالمللی مستعد را در اختیار دارند.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت عتف، در بخش مهمی از سخنان خود، به سیاست این وزارتخانه برای بهرهگیری از توانمندیهای ارزشمند ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره و خاطرنشان کرد: شبکه عظیم و پراکنده نخبگان، اساتید و پژوهشگران ایرانی در دانشگاههای معتبر جهان، سرمایهای اجتماعی و علمی برای کشور محسوب میشوند. دانشگاه تربیت مدرس میتواند با تعریف سازوکارهای منعطف، از جمله فرصتهای مطالعاتی، دورههای پسادکتری با نظارت مشترک و دعوت به همکاری به عنوان اساتید وابسته، از خرد جمعی و شبکه ارتباطی این اساتید در راستای ارتقای مرجعیت علمی خود بهرهمند شود.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و قدردانی از نگاه حمایتی وزارت عتف، به ارائه تصویری جامع از زیستبوم بینالمللی دانشگاه پرداخت.
دکتر حجت با تشریح راهبرد کلان دانشگاه مبنی بر «ارتقای کیفیت در سایه تعاملات جهانی»، به برخی از مهمترین دستاوردها و فعالیتهای شاخص دانشگاه در این حوزه اشاره کرد.
در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار جلسات هماندیشی، تدوین برنامه عملیاتی مشترک و حرکت به سمت اجراییسازی سریعتر تفاهمات صورتگرفته تأکید کردند.