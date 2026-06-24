به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام سرلشکر عبداللهی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم؛

ارتحال والد مکرم و ارجمند جنابعالی در تلاقی با ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی، موجب اندوه و تأثر فراوان گردید.

بی‌تردید فقدان پدری مؤمن، صالح و شریف که ثمره عمر پربرکت و تربیت دینی و انقلابی او، فرزندی مجاهد، بصیر، خدمتگزار و از سرمایه‌های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، ضایعه‌ای سنگین و جانکاه برای خاندان معزز ذوالقدر و همه بستگان به شمار می‌آید.

اینجانب، سوگمندانه فقدان آن خادم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را به جناب عالی، خاندان معزز ذوالقدر و سایر بازماندگان مکرم تسلیت و تعزیت عرض نموده و، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات، همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا و برای آن برادر عزیز و عموم دادگان صبر ، شکیبایی و سکینه قلبی توام با ثبات قدم در صراط قرآن و ولایت مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)