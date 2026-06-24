مردم گیلان همانند سال‌های قبل در ماتم حضرت امام حسین (ع) و علمدار دشت کربلا حضرت عباس (ع) آیین‌هایی را برگزار کردند تا عشق و ارادت خود را به این انسان‌های پاک و ایثارگر نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز، پرچم‌های عزا به نام مردی برافراشته شد که درس وفاداری را برای همیشه در تاریخ ماندگار کرد.

تاسوعا، روز علمدار کربلاست؛ روزی که دل‌های عاشقان امام حسین (ع) به یاد حضرت عباس (ع) می‌تپد و نام او با ایثار، ادب و جوانمردی گره می‌خورد.

در این روز، مردم گیلان نیز همگام با دیگر عاشقان اهل‌بیت (ع)، در آیین‌های عزاداری و سوگواری شرکت کردند.