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سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: صلح واقعی در منطقه ما تا زمانی که نظامیگری و مداخلهجویی آمریکا ادامه دارد و نیابتی اشغالگر آن با مصونیت کامل به تحمیل جنگهای بیپایان ادامه میدهد، دستیافتنی نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات تکراری و مداخلهجویانه وزیر امور خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت لبنان و فلسطین اشغالی، در شبکه ایکس نوشت:
«هیچکس فریب چنین سخنانی نخواهد خورد؛ صلح واقعی در منطقه ما تا زمانی که نظامیگری و مداخلهجویی آمریکا ادامه دارد و نیابتی اشغالگر آن با مصونیت کامل به تحمیل جنگهای بیپایان بر منطقه ادامه میدهد و مرتکب نسلکشی و دیگر جنایات شنیع میشود، دستیافتنی نخواهد بود.»