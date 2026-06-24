سخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشت: صلح واقعی در منطقه ما تا زمانی که نظامی‌گری و مداخله‌جویی آمریکا ادامه دارد و نیابتی اشغالگر آن با مصونیت کامل به تحمیل جنگ‌های بی‌پایان ادامه می‌دهد، دست‌یافتنی نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات تکراری و مداخله‌جویانه وزیر امور خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت لبنان و فلسطین اشغالی، در شبکه ایکس نوشت:

«هیچ‌کس فریب چنین سخنانی نخواهد خورد؛ صلح واقعی در منطقه ما تا زمانی که نظامی‌گری و مداخله‌جویی آمریکا ادامه دارد و نیابتی اشغالگر آن با مصونیت کامل به تحمیل جنگ‌های بی‌پایان بر منطقه ادامه می‌دهد و مرتکب نسل‌کشی و دیگر جنایات شنیع می‌شود، دست‌یافتنی نخواهد بود.»