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نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در صحرای کربلا، با حضور اقشار مختلف مردم عزادار فردا در شهیدگاه اردبیل اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این مراسم معنوی به عنوان مظهر مقاومت در برابر ظلم و ظالم، به امامت نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل، آیتالله سید حسن عاملی برگزار میشود.
روضهخوانی و مرثیهسرایی در بینالصلاتین از دیگر برنامههای این مراسم خواهد بود.
اجتماع بزرگ عزاداران اردبیلی در عاشورای حسینی هم فردا از ساعت ۱۶ و ۳۰ در میدان عالی قاپو و با حضور خیل دوستداران اهل بیت برگزار خواهد شد.