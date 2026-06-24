ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اعلام تخریب ۵ هزار و ۷۰۰ خانه فلسطینی در یک سال گذشته، از ادامه این سیاست خبر داد؛ اقدامی که به موازات افزایش فشار‌ها و آوارگی فلسطینیان در کرانه باختری صورت گرفته است.

‌به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه با افتخار از تخریب ۵۷۰۰ خانه فلسطینیان در مناطق مختلف در طول سال گذشته خبر داد و متعهد شد که در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان، ساختمان‌های بیشتری را تخریب کند.

بن‌گویر در جریان یک کنفرانس در تل‌آویو گفت: تنها در یک سال گذشته ۵ هزار و ۷۰۰ خانه را تخریب کرده‌ام. به تخریب هرچه بیشتر خانه‌ها در جوامع بادیه‌نشین ادامه خواهم داد.

روستا‌ها و جوامع بادیه‌نشین فلسطینی در مناطق شمالی و جنوبی اراضی اشغالی، از جمله صحرای نقب، و همچنین در کرانه باختری اشغالی پراکنده هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) منتشر شد، اعلام کرد رژیم اسرائیل از طریق مصادره زمین و اقدامات مشابه، سیاست‌های خود را علیه کشاورزان و دامداران در کرانه باختری اشغالی تشدید کرده است.

کرانه باختری در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تخریب منازل مسکونی و حملات شهرک‌نشینان و نیرو‌های ارتش رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان و اموال آنان بوده است که با هدف کوچاندن ساکنان و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی انجام می‌شود.