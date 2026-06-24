سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بر نقش مهم مجتمع‌های خدماتی_رفاهی در ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران اربعین حسینی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، یزدان خسروی در نشست هم‌اندیشی با مدیران مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی استان که با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) برگزار شد، با اشاره به اهمیت مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر در برخی از مجتمع‌ها بخش‌های مختلف خدماتی به طور کامل فعال نیست و عملاً جایگاه سوخت به عنوان بخش اصلی درآمدی فعالیت می‌کند.

وی افزود: با توجه به نظام سهمیه‌بندی سوخت رسانی به جایگاه‌ها، ضروری است سایر بخش‌های این مجتمع‌ها نیز تقویت و فعال شوند تا علاوه بر افزایش سطح خدمات، زمینه سوددهی مناسب برای بهره‌برداران نیز فراهم شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ضوابط احداث مجتمع‌ها گفت: موضوع فاصله بین مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی که سال‌ها به عنوان یکی از محدودیت‌های توسعه مطرح بود، مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب فاصله ایمنی به عنوان ضابطه لازم‌الاجرا تعریف شد. هرچند فاصله تعیین شده نسبت به گذشته از ۲۰ کیلومتر به حدود ۱۰ کیلومتر کاهش یافته است، اما همین اقدام نیز گامی مؤثر در راستای تسهیل توسعه مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی محسوب می‌شود.

خسروی با اشاره به موضوع مراکز معاینه فنی نیز گفت: افزایش بی‌رویه این مراکز می‌تواند منجر به رقابت‌های کاذب و کاهش کیفیت خدمات شود، از این رو لازم است ایجاد و فعالیت آن‌ها به‌صورت هدفمند مدیریت شود. در همین راستا، استقرار مراکز معاینه فنی در کنار مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی می‌تواند ضمن ساماندهی ارائه خدمات، به اقتصادی شدن و پایداری فعالیت این مجتمع‌ها نیز کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت هدایت ناوگان اتوبوسی به مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی تأکید کرد و گفت: انجمن صنفی مجتمع‌های استان می‌تواند با انجمن‌های صنفی استان‌های همجوار رایزنی و تعامل داشته باشد تا رانندگان اتوبوس‌ها در مسیرهای عبوری، برای نماز و صرف غذا در مجتمع‌های مشخص‌شده توقف کنند. این تعامل متقابل می‌تواند ضمن افزایش سطح خدمات به مسافران، به رونق اقتصادی مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی نیز کمک کند.

یزدان خسروی یکی دیگر از موضوعات مهم را بهبود مسیرهای دسترسی مجتمع‌ها عنوان کرد و افزود: در برخی مجتمع‌ها مسیرهای ورود و خروج نیازمند لکه‌گیری و اصلاح است. انتظار ما اجرای پروژه‌های گسترده نیست، بلکه رفع نواقص و مشکلات موجود در مسیرهای دسترسی در دستور کار قرار دارد تا تردد مسافران و استفاده از مجتمع‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی مجتمع‌داران در ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: در صورت انجام فعالیت‌های خیرخواهانه و خدمات‌رسانی، بهتر است این اقدامات به صورت منسجم و مشترک انجام شود. به عنوان مثال می‌توان با مشارکت مجتمع‌داران استان موکب‌های مشترک و منظم برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) برپا کرد تا سطح خدمات ارائه شده ارتقا یابد.

خسروی در پایان با اشاره به تردد گسترده زائران از محورهای استان خوزستان تصریح کرد: در روزهای آینده این استان میزبان جمعیت قابل توجهی از زائران خواهد بود و لازم است شرایط لازم برای خدمت‌رسانی مناسب فراهم شود. از یک سو مشتاقان حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و از سوی دیگر زائران اربعین حسینی (ع) از محورهای این استان عبور خواهند کرد و ضروری است خدماتی در شأن این عزیزان ارائه شود تا خاطره‌ای نیک از میزبانی مردم خوزستان در ذهن آنان باقی بماند.