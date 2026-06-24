اجتماع عظیم مردم اردبیل در تاسوعای حسینی با حضور هزاران نفر در میدان عالی قاپو در جوار بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و خیابان‌های پیرامون آن برگزار و فریاد 'لبیک یا حسین' و ' هیهات من الذله' طنین‌انداز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، تاسوعا در اردبیل به حضرت عباس‌ (ع) اختصاص دارد، مردم این دیار بدون خستگی از عزاداری‌های چندین روز و شب گذشته، صحنه‌های کم‌نظیری از عشق به امام مظلومان خلق کردند.

عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا در اردبیل که شهرت جهانی دارد تا اذان مغرب به درازا کشیده و عزاداران با در دست داشتن شمع‌های روشن به مساجد محله خود بازگشته و به اقامه نمازهای مغرب و عشا می‌پردازند.

امشب نیز عزاداران در مساجد محله‌های خود به زنجیرزنی و سینه‌زنی پرداخته و از سپیده دم فردا عزاداری‌ عاشورا را برگزار خواهند کرد.

خیابان‌های اردبیل و دیگر ‌شهرها و روستاهای استان با پارچه‌های سیاه منقش به نام مبارک حضرت عباس و اباعبدالله الحسین (ع) مزین شده و مردم این دیار به رسم دیرین خود به میزبانی از دسته‌های عزاداری پرداخته و اقدام به برپایی ایستگاه‌های صلواتی کرده‌اند.

پذیرایی از دسته‌های عزاداری با چای و شربت و قربانی کردن گوسفند در برابر دسته‌های عزاداری از جلوه‌های زیبای عشق و محبت مردم استان اردبیل به خاندان نبوی است و مردم‌ عزادار در نذردهی و احسان با یکدیگر رقابت کرده و سفره‌های احسان در این روز اوج وفای دوستداران خاندان عصمت و طهارت را به تصویر می‌کشد.

فریاد «یا ابوالفضل» و «لبیک یا حسین» که از اول محرم در استان اردبیل طنین‌انداز شده، همچنان از همه مراکز جمعیتی این استان شنیده می‌شود و دسته‌ها در مساجد، تکایا، امامزاده‌ها، مصلاها و محلات شهری و روستایی در رثای سیدالشهدا (ع) و دیگر یاران باوفایش در حال عزاداری هستند.

عزاداری ماه محرم در اردبیل که به خاطر پیشینه غنی مذهبی و تاریخی خود از گذشته‌های دور به القاب گرانسنگ مانند دارالارشاد، دارالایمان، دارالامان و دارالعرفان لقب یافته و به خاطر محوریت برپایی عزاداری محرم در فرهنگ این دیار، به پایتخت حسینیت ایران مشهور شده، از هشتم ذی الحجه سالروز شهادت سفیر صادق امام حسین(ع) حضرت مسلم بن عقیل آغاز شده و در روزهای تاسوعا و عاشورا به اوج خود می‌رسد.