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سیدمحمدرضا صدیقی صابر نامی که با علم و دانش شناخته میشود و دانشمندی که با ایثار جان خود در راه اعتلای کشور برای همیشه جاودانه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهدای وطن به ویژه شهدای هستهای، انسانهایی که عمر خود را در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران سپری کردند و در نهایت، جان خود را نیز در همین راه تقدیم کردند.
در سالگرد شهادت یکی از فرزندان نخبه این سرزمین، مردم آستانه اشرفیه یاد و خاطره دانشمندی را گرامی داشتند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، همراه با خانوادهاش به شهادت رسید. شهید سیدمحمدرضا صدیقی صابر.