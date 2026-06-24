سیدمحمدرضا صدیقی صابر نامی که با علم و دانش شناخته می‌شود و دانشمندی که با ایثار جان خود در راه اعتلای کشور برای همیشه جاودانه شد.

به یاد دانشمند هسته‌ای و خانواده اش که در راه خدا شهید شدند

به یاد دانشمند هسته‌ای و خانواده اش که در راه خدا شهید شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهدای وطن به ویژه شهدای هسته‌ای، انسان‌هایی که عمر خود را در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران سپری کردند و در نهایت، جان خود را نیز در همین راه تقدیم کردند.

در سالگرد شهادت یکی از فرزندان نخبه این سرزمین، مردم آستانه اشرفیه یاد و خاطره دانشمندی را گرامی داشتند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، همراه با خانواده‌اش به شهادت رسید. شهید سیدمحمدرضا صدیقی صابر.